РИАМО – 4 фев. В Московской области в первом квартале текущего года планируется приступить к ремонту семи мостовых переходов, расположенных на региональных трассах, в настоящее время на объектах ведутся подготовительные работы, стартовала и закупка стройматериалов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Мосавтодор».

«Ремонтные работы начнутся в Волоколамском районе на мостовых переходах через реку Волошню у села Осташево на 34-м километре дороги Суворово - Волоколамск - Руза и через реку Горетовку на 2,5 километре у деревни Рузино на дороге Брехово - Рузино– Зеленоград», – отмечается в сообщении.

В Пушкинском районе ремонтные работы будут проводиться на мосту через реку Вязь на автодороге Правдинский – Тишково – Семеновское у села Семеновское.

«В городском округе Солнечногорск отремонтируют мостовой переход через Истринское водохранилище на 16-м километре дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Солнечногорск – Спасс в деревне Полежайки», – добавляется в пресс-релизе.

Кроме того, ремонтные работы начнутся в Ступине на мосту через реку Каширку на 3,3 километре дороги Михнево – Липитино у деревни Астафьево.

«В городском округе Истра ремонт начнется на мостовом переходе через реку Разварню на 92,1 километре Волоколамского шоссе в Денькове. В городском округе Егорьевск стартует ремонт на мосту через ручей на 62-м километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов у села Хотеичи», – перечисляется в пресс-релизе.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексея Сидоренко, искусственные сооружения были включены в программу ремонта по результатам обследования, в ходе которого их состояние было признано неудовлетворительным.

«Ремонтные работы на мостовых переходах завершатся до конца 2019 года. Заказчиком работ является ГБУ МО «Мосавтодор», подрядчиком – ООО «Инженер». Общая стоимость работ составляет 163,5 миллиона рублей. Субсидия выделена из Дорожного фонда Московской области», – заявил он.

На период проведения ремонтных работ будут действовать ограничения движения.

«Во избежание полного закрытия движения для удобства жителей работы будут проводиться поочередно сначала по одной, а затем по второй стороне моста. В рамках ремонта на объектах будет заменено асфальтобетонное покрытие, будут проводиться работы по замене и ремонту балок пролетных строений, устройству плит проезжей части, системы водоотвода и дренажа, ремонту опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, устройству перильного и барьерного ограждений», – уточняется в сообщении.

Тем временем продолжится капитальный ремонт Дединовской паромной переправы через реку Оку в городском округе Луховицы. Переправа является единственным быстрым и удобным способом пересечь реку для жителей села Дединово. Работы планируется завершить до конца 2019 года.