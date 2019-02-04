РИАМО – 4 фев. Порядка 400 единиц самоходной техники проверили в Подмосковье в ходе профилактической операции «Снегоход» в выходные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На Клязьминском водохранилище 2 февраля состоялся усиленный рейд операции «Снегоход-2019». В мероприятии принял участие глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В ходе усиленного рейда в выходной день было проверено порядка 400 единиц самоходной техники. Составлено 187 протоколов об административных правонарушениях. Из них 98 при эксплуатации снегоходов и снеболотоходов», – отметил Разин.

Ежегодная традиционная операция по проверке самоходных машин и внедорожной техники «Снегоход-2019» проходит в Подмосковье в этом году с 28 января по 7 февраля.

«У владельцев должны быть в обязательном порядке права на управление снегоходами, то есть удостоверение тракториста-машиниста, свидетельство о государственной регистрации и талон техосмотра. На снегоходе должен быть установлен государственный регистрационный знак», – дополнил Разин.

В операции приняли участие подразделения и сотрудники Госадмтехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья, ГУ МВД России по Московской области, МЧС региона и другие.

Разин подчеркнул, что основными нарушениями, которые были выявлены в ходе рейдов, стали не прохождение технического осмотра, отсутствие регистрационных документов, отсутствие прав на управление.

Операция «Снегоход-2019» на территории Московской области будут продолжена.