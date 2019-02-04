РИАМО - 4 фев. В текущем году в Московской области появится свыше 80 новых машин скорой медицинской помощи, в прошлом году было также приобретено более 80 машин, сообщил журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

В понедельник в подмосковном Можайске проходит встреча администрации округа с населением. На встрече присутствует министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев и заместитель министра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов.

«Машины (скорой помощи - ред.) мы приобретаем каждый год. В прошлом году приобрели 82 машины, на этот год у нас планы закупки тоже 82 машин», - сказал Матвеев.

Он отметил, что проблем с оснащением Московской области машинами скорой помощи нет.