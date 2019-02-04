РИАМО – 4 фев. Московское УФАС России раскрыло картельный сговор между ООО «СК Империал» и ООО «Концепт-Строй» на торгах по выполнению работ в сфере дорожного хозяйства Москвы, благоустройству территорий, прилегающих к станциям Московского центрального кольца, максимальная цена контрактов по торгам превысила 1 миллиард рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

По итогам торгов ООО «СК Империал» заключило семь контрактов на 1,3 миллиарда рублей на право оказания услуг по созданию транспортной инфраструктуры и оснащению объектами дорожного хозяйства на территории ТиНАО Москвы, а также по улучшению транспортной и пешеходной доступности и благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦК в ЮАО, ЮЗАО и ЮВАО Москвы.

«Торги проводились с мая по ноябрь 2017 года, их организаторами выступили ГУП «Мосремонт» и ГКУ «Дирекция капитального ремонта департамента капитального ремонта города Москвы», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, ведомство пришло к выводу, что компании ООО «СК Империал» и ООО «Концепт-Строй» в ходе торгов действовали в интересах друг друга и обменивались информацией.

«Их действия привели к поддержанию цены на торгах. В большинстве случаев снижение составило 1-5% от начальной максимальной цены контракта», – поясняется в сообщении.

Вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, работы в сфере дорожного хозяйства и благоустройства осуществлялись в четырех административных округах столицы по существенно завышенным ценам.

«ООО «СК Империал» и ООО «Концепт-Строй» признаны виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», – добавляется в материале.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.