РИАМО - 4 фев. В городском округе Подольск во втором квартале 2019 года планируют достроить производственно-складской комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Производственно-складской комплекс возводится вблизи деревни Северово.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и сетей», – отметил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Здесь возводится трехэтажное здание площадью 2369 квадратных метров. В помещениях будут обустроены складские помещения, производственные цеха, административно-бытовые помещения.

Застройщиком на объекте выступает ООО «ЭЛТЭКО». Объект возводится за счет собственных средств застройщика. Проверка на объекте продлится до 22 февраля.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 30 новых рабочих мест. Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2019 года.