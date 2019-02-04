РИАМО – 4 фев. Посетители парка «Сокольники» в Москве могут увидеть молодых лис в рамках открывшейся выставки, ранее хищниц вывезли со зверофермы, где им предстояло стать чьей-то будущей шубой, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Гости парка с 4 по 28 февраля могут познакомиться с 18 молодыми лисами, среди которых редкие породы псовых и песцы. Животные прошли ветеринарное обследование и поселились в открытых вольерах в парке. В рамках выставки можно понаблюдать за социализацией и одомашниванием лис: в живом уголке планируют проводить публичные кормления и открытые занятия с зоотехником», – отмечается в сообщении.

Появление лис в живом уголке парка неслучайно: команда выкупила животных со зверофермы, где молодых особей выращивают ради меха.

«То есть, благодаря зоопарку звери остались в живых и находятся в комфортных условиях обитания. В «Сокольниках» для них оборудован специальный вольер в лесу: с одной стороны, лисы привыкли к снегу и минусовым температурам, с другой – площадка полностью соответствует нормам безопасности посетителей живого уголка», – поясняется в материале.

Животные выдержали трехнедельный карантин, гарантирующий их здоровое состояние.

«В живом уголке обитают не только привычные особи рыжего цвета, но и редкие пушные чернобурые, жемчужные и снежные лисицы, а также лис-коликотт. Среди компании – два арктических песца, которые дружно живут в вольере с остальными», – перечисляется в сообщении.

Мужские и женские особи разделены: поскольку на конец января у лис приходится гон, самки находятся под чутким наблюдением ветеринаров и временно обитают под крышей.

Выставка продлится до конца февраля: посетители смогут не только посмотреть на разноцветных лис, но и поиграть с животными под присмотром сотрудников зоопарка. Помимо редких видов семейства псовых, в живом уголке обитают северные олени, хорьки, норки, еноты, овцы и бараны, снегири и голуби.

«Выставку редких лис в парке «Сокольники» можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00. В будни комплексный билет с выходом на улицу стоит 350 рублей, в выходные – 400 рублей. Отдельное посещение открытых вольеров или животных под крышей – 200 рублей. Действуют скидки для детей и групп», – заключается в пресс-релизе.