РИАМО – 4 фев. Сотрудники Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Московской области получили 45,4 миллиона рублей за хорошую работу в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы региональное министерство социального развития оказало дополнительные меры соцподдержки в виде единовременных выплат сотрудникам Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники Росгвардии по Московской области, принимавшие в 2018 году активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности в период проведения общественно значимых мероприятий на территории Московской области, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому», – отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.