РИАМО – 4 фев. Представитель Подмосковья Евгений Климов завоевал серебро на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Оберстдорфе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковный спортсмен показал результат в 407,9 балла, уступив лишь поляку Камилу Стоху, набравшему 413,2 балла. Третье место у Давида Кубацкого из Польши, его результат 405,4 балла», – отмечается в сообщении.

Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Лахти с 8 по 10 февраля.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, для подмосковного спортсмена это уже второй подиум в нынешнем сезоне – в ноябре он завоевал золото на этапе в Польше.

«Тогда он стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира. Его нынешний результат говорит о том, что та победа была неслучайной – Климов действительно один из лучших в этом виде спорта. Вчера Евгений Климов отметил свой день рождения, уверен, впереди у него еще немало блестящих побед», – заключил он.