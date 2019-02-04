РИАМО – 4 фев. Команда школьников из Подмосковья вышла в финал образовательного турнира «ЮниорПрофи», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Команда воспитанников детского технопарка «Кванториум» из города Королев Технологического университета собрала коллекцию наград в региональных отборочных соревнованиях «ЮниорПрофи». Ребята вышли в финал чемпионата», – отметила Забралова.

Она дополнила, что в этом году в соревнованиях приняли участие более 140 ребят в возрасте от 10 до 17 лет.

«Всю неделю школьники демонстрировали владение современными профессиями и компетенциями. Нашими ребятами и их тренером была проделана огромная работа. Команда направления «Промдизайнквантум» Иван Пономарев, Матвей Сушко стали лучшими в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Серебряную медаль в копилку наград добавила команда направления «Хайтек» в составе Михаила Мазина, Леонида Хижнякова», – уточнила Забралова.

Отборочные соревнования проходили во Владимире с 28 января по 1 февраля. Участники сражались по восьми компетенциям: «Образовательная робототехника», «Лазерные работы», «Промышленный дизайн», «Мультимедийная журналистика», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн», «Графический дизайн» и «Прототипирование».

Финал чемпионата пройдет весной этого года.