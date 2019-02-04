РИАМО - 4 фев. В Московской области стартовала акция Главгосстройнадзора «СтойСамострой», в рамках которой жители Подмосковья могут принять участие в выявлении самовольных построек, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Для того, чтобы сообщить надзорному органу о незаконном строении, достаточно просто в своем аккаунте в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook или Twitter выложить фото или видео с привязкой к местности с хештегом #СтойСамострой. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области возьмут в работу каждое сообщение», – говорится в материале.

Информация о местоположении объекта должна быть максимально подробной. При этом важно знать, что не являются самовольными постройками объекты некапитального характера, такие как киоски, ларьки и другие постройки модульного типа, конструкции которых легко переместить с места на место. Такие объекты не попадают под надзор ведомства и в акции не участвуют.

«Главгосстройнадзор, в свою очередь, будет давать обратную связь по результатам проверки каждого объекта, который попал в поле зрения бдительных граждан и вызвал подозрения», – сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он призвал жителей не оставаться в стороне от проблем самовольного возведения объектов в Московской области.

Акция продлится до 1 июня 2019 года. По ее итогам самые активные граждане, выявившие самовольные постройки, будут поощрены.