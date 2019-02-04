РИАМО – 4 фев. Более 85 миллиардов рублей в бюджет страны перечислено Московской областной таможней с помощью технологии единого лицевого счета, говорится в сообщении пресс-службы областной таможни.

«В 2018 году Московская областная таможня перечислила в федеральный бюджет более 85 миллиардов рублей с использованием технологии единого лицевого счета, что составляет порядка 15% от общего объема перечисленных таможней средств в доход государства. За январь 2019 года через единый лицевой счет было перечислено более 10 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

Технология единого лицевого счета – инновационная разработка, внедренная Федеральной таможенной службой, которая позволяет упростить процессы таможенного декларирования товаров для участников внешнеэкономической деятельности.

«Использование единого лицевого счета позволяет сократить время совершения таможенных операций, минимизировать издержки бизнеса», – подчеркивается в материале.

У новой технологии есть ряд ценных преимуществ. Во-первых, плательщики, используя денежные средства, внесенные на один лицевой счет, осуществляют таможенное декларирование товаров на любом таможенном посту, независимо от его структурной подчиненности. Кроме того, они получают информацию о движении денежных средств по результатам совершения таможенных операций и осуществляют возврат авансовых платежей в любой таможне.

«Помимо этого, сокращаются сроки поступления денежных средств при декларировании товаров за счет уменьшения количества уровней, на которых осуществляется обработка информации о денежных средствах, поступающей от Межрегионального операционного управления Федерального казначейства», – дополняется в материале.

Для открытия единого лицевого счета плательщику необходимо направить в ФТС России заявление о переходе на технологию единого лицевого счета.

В регионе деятельности Московской областной таможни осуществляют оформление 20002 участника внешнеэкономической деятельности, из них в настоящее время уже 3537 используют возможности единого лицевого счета. Количество субъектов предпринимательства (или хозяйствующих субъектов), пользующихся технологией единого лицевого счета, неуклонно растет.