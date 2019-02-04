РИАМО - 4 фев. На северо-востоке Москвы возведут храм на 500 прихожан, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство объекта, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект появится в Лосиноостровском районе по адресу: Анадырский проезд, владение 8.

«Площадка для строительства была согласована жителями в ходе интернет-голосования на портале «Активный гражданин». На этом месте сейчас расположена деревянная часовня святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси», – говорится в сообщении.

Новый каменный храм будет рассчитан на 500 прихожан. На территории также появится дом причта с воскресной школой, залом приходского совета и трапезной. Общая площадь застройки составит 995 квадратных метров. За основу взят проект храмового комплекса в белокаменном новгородском стиле на Авиационной улице, владение 30 в районе Щукино.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется исключительно на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.