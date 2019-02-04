РИАМО – 4 фев. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опровергла слова журналистки Ксении Собчак о том, что причиной их ссоры стали отношения балерины с молодым человеком Собчак.

В интервью Радио «Комсомольская правда» Волочкова рассказала, что никого не уводила у бывшей подруги. Она пояснила, что действительно ходила на свидание с одним из бойфрендов Собчак, но делала это по просьбе матери телеведущей Людмилы Нарусовой.

«На тот момент Людмила Борисовна пригласила меня домой и пригласила Славу Лейбмана, поскольку Ксения с ним какое-то время жила. Но на тот момент, когда состоялся этот разговор, Ксюша жила уже с другим человеком – с Умаром Джабраиловым. И вот Людмила Борисовна и Слава переживали за здоровье, поведение и репутацию этой девочки. И Людмила Борисовна попросила нас со Славой, чтобы мы поехали в Москву и на глазах у всех в отеле Marriott выпили вина. Это должно было у Ксюши вызвать ревность. Я так и сделала: мы приехали, попили вина. Но я не знаю, какие чувства это вызвало у Ксюши, вернулась она к Славе или нет. Но почему я сейчас как козел отпущения? Обвинения в том, что я у кого-то увела мужчину, несостоятельны», – сказала Волочкова.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала о причине конфликта с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой. По словам Собчак, ранее они с Волочковой были подругами, но затем балерина увела у нее возлюбленного.