РИАМО – 4 фев. Застройщики в Подмосковье устранили более 300 нарушений на объектах за неделю, приведена в порядок 21 строительная площадка, говорится в сообщении пресс-службы Главгостройнадзора Московской области.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 28 января по 1 февраля 2019 года на строящихся объектах выявлено 372 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 301 ранее выявленное нарушение», – отмечается в сообщении.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 232 нарушения строительных норм и правил, приведена в порядок 21 строительная площадка.

«Устранено 30 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 18 иных нарушений», – дополнил Гарибян.

Кроме того, за неделю инспекторским составом ведомства проведено 208 проверок строящихся объектов.