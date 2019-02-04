РИАМО – 4 фев. На остановочном пункте «Трехгорка» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) завершены работы по установке трех дополнительных лестничных спусков с моста, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изначально здесь было построено три лестничных спуска, но с учетом интенсивного потока пассажиров было принято решение построить еще три дополнительных лестничных схода.

«Новые лестницы шире, а также более пологие, чтобы пассажирам по ним было легче подниматься. Для этого пришлось на 120 метров удлинить платформу №1, у которой останавливаются поезда, следующие в область», – отмечается в сообщении.

В свою очередь АО «Центральная ППК» перенесло билетную кассу, и теперь она располагается на пути следования пассажиров при проходе на платформы.

«Временный пешеходный мост на остановочном пункте «Трехгорка» был установлен и открыт в конце декабря прошлого года. Его возвели для обеспечения безопасности пассажиров и жителей, так как с введением в график дополнительных экспрессов до Одинцова интенсивность движения поездов на этом направлении увеличилась», – уточняется в материале.

В настоящее время продолжаются работы по строительству четвертого главного пути на участке Москва – Одинцово, а также нового остановочного пункта «Инновационный центр «Сколково», который в перспективе заменит «Трехгорку» и станет современным транспортно-пересадочным узлом.