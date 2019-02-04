РИАМО - 4 фев. Подав заявление в МФЦ, жители Подмосковья могут в течение семи рабочих дней выбрать или изменить вид разрешенного использования своего земельного участка, ранее эта процедура занимала не менее месяца, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Как отмечается в материале, сейчас в регионе утверждены все генеральные планы и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципалитетов. Последние дают жителям понимание, что и в каких параметрах можно построить на земельном участке, кроме того, собственник может изменить вид разрешенного использования земельного участка на любой другой, предусмотренный территориальной зоной в ПЗЗ.

«Границы территориальных зон, устанавливаемые на картах ПЗЗ, отображены проектировщиками непосредственно в векторном формате, что обеспечивает возможность оперативной загрузки указанных сведений в Росреестр. Наш регион один из первых в стране внедрил подобную практику», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, работа по утверждению правил землепользования и застройки позволила сократить срок предоставления услуги по смене вида разрешенного использования участка.

«Утвердив все ПЗЗ, мы сделали серьезный шаг к тому, что в 2019 году жители Подмосковья могут в течение семи рабочих дней изменить или выбрать основной вид разрешенного использования земельного участка в заявительном порядке, ранее эта процедура занимала не менее месяца. Например, если у жителя есть участок с видом разрешенного использования «под размещение складов», но он намерен построить торговый центр, то теперь он может обратиться в уполномоченный орган – Росреестр, и в случае, если это предусмотрено территориальной зоной в ПЗЗ, вид разрешенного использования будет изменен заявительным порядком», - отметил Гордиенко.

Таким образом, сейчас для смены вида разрешенного использования участка или изменения категории на «земли населенных пунктов» собственники могут обратиться в МФЦ за оказанием услуги «Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества». При обращении в МФЦ срок оказания услуги составляет семь рабочих дней.

С момента начала оказания услуги в третьем квартале 2018 года Мособлархитектурой подготовлено более 12 тысяч ответов на запросы Росреестра, связанные с изменением категории или вида разрешенного использования участков, что говорит о высокой востребованности данной услуги в регионе. По статистике, 70% запросов связаны с изменением вида разрешенного использования, 30% - со сменой категории.