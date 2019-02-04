РИАМО – 4 фев. Спасатели помогли выбраться из запертой квартиры в одном из жилых домов в Павловском Посаде двум несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудники поисково-спасательного отряда №14 Орехово-Зуевского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 3 февраля вскрыли дверь в квартире, в которой оказались заперты двое маленьких детей в возрасте 7 и 8 лет.

«Происшествие случилось в Павловском Посаде. Хозяйка квартиры, мать детей вышла в магазин, но вернувшись через несколько минут, не смогла попасть домой: все попытки открыть дверь ключом не увенчались успехом», – говорится в сообщении.

Дежурная смена ПСО под руководством старшего смены Михаила Лыкова, в короткие сроки прибыв на место и оценив обстановку, с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли дверь.

«Причиной запертой двери оказался неисправный замок, который спасатели посоветовали заменить взволнованной хозяйке жилища», – подчеркивается в материале.

По словам Лыкова, случаев, когда за дверью остаются малыши, в практике спасателей достаточно.

«К счастью, данная спасательная операция завершились благополучно, дети были переданы родителям, в целости и сохранности», – заявил Лыков.

Всем родителям рекомендуют быть внимательными при выходе из квартиры.

«Если за дверью в квартире заблокирован ребенок, продолжайте с ним общаться через дверь, никуда не уходите, чтобы ребенок понимал – вы все равно остаетесь с ним», – заключается в материале.

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