РИАМО – 4 фев. В Московском регионе 5 февраля ожидается понижение температуры воздуха, в связи с этим жителей предупреждают об образовании гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области завтра ожидается понижение температуры воздуха, что может повлечь за собой образование гололедицы.

«Подмосковная Госавтоинспекция напоминает водителям, что в связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, пешеходам следует быть особенно внимательными и аккуратными», – отмечается в сообщении.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД.

«В таких случаях звоните в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на единый номер «112». Вам обязательно помогут», – заключается в сообщении.