РИАМО - 4 фев. В городском округе Солнечногорск собственника участка, допустившего организацию незаконной свалки объемом почти 25 тысяч кубометров, оштрафовали на 180 тысяч рублей, ущерб природе оценили в 33,1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по поводу незаконной свалки, обнаруженной в деревне Радумля городского округа Солнечногорск. В ходе проверки было обнаружено, что неизвестные лица на участке земель сельскохозяйственного назначения разместили грунты с вкраплениями строительных отходов общим объемом более 24 тысяч кубометров», – говорится в сообщении.

Владельцем участка на момент правонарушения являлся ООО «Антей-Строй». Минэкологии оштрафовало общество на 180 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в 33,1 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о понуждении нарушителя к возмещению вреда.

Это не первый случай нарушения правил обращения с отходами в Радумле.

«Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 250 тысяч рублей ООО «ЭКО-ПРИМ», которое занимается сбором, транспортировкой и обработкой отходов. Также инспекторы направили в суд исковое заявление о возмещении ущерба в размере почти 15 миллионов рублей. ООО поплатилось за то, что складировало отходы на открытом грунте, без защиты от осадков», – добавляется в материале.