РИАМО - 4 фев. В городском округе Молодежный до конца 2019 года планируют завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Молодежный возводится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента здания», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

По его словам, получение разрешения на ввод ФОКа в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал текущего года.

Здание спортивного центра переменной этажности – 1-2 этажа. В нем разместятся универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей на 50 мест, зал силовой подготовки, медицинский блок, буфет, тренерские комнаты и раздевалки для спортсменов, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, на прилегающей территории обустроят парковочное пространство, установят малые архитектурные формы, выполнят озеленение. Комплекс будет оборудован с учетом доступности для маломобильных граждан.

«Проект данного ФОКа разработан с учетом применения легких стальных конструкций, что позволило в несколько раз снизить себестоимость строительства», – отметил Тагиев.

Заказчиком выступает администрация ЗАТО городской округ Молодежный. Финансирование ведется из средств областного и местного бюджетов.