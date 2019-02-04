РИАМО - 4 фев. В Конькобежном центре «Коломна» 9 февраля стартуют Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок СКР» среди спортсменов средних и старших групп населения, говорится в сообщении пресс-службы МБУ «КЦ «Коломна».

«Девятого–десятого февраля в Конькобежном центре «Коломна» состоятся Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок СКР» среди спортсменов средних и старших групп населения (спринтерское многоборье)», – говорится в сообщении.

Соревнования начнутся в 10:00 – 9 февраля и в 12:00 – 10 февраля.

Для всех желающих вход свободный.