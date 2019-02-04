РИАМО - 4 фев. Новый посмертный клип российского рэпера Кирилла Толмацкого появится на YouTube в день прощания с музыкантом, сообщает в понедельник kp.ru.

«Вдова Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, анонсировала выход посмертного клипа рэпера. По словам Юлии Толмацкой, видео на песню ее мужа, снятое незадолго до его смерти, будет размещено на YouTube в день прощания с музыкантом, 6 февраля», – отмечается в сообщении.

По словам Толмацкой, ролик разместят на канале Detsl aka Le Truk, около 09:00.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля в ночном клубе Posh в Ижевске после выступления. Предварительной причиной смерти артиста считается сердечная патология. Прощание с российским рэпером состоится 6 февраля в морге Центральной клинической больницы Москвы.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.

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