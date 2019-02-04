РИАМО - 4 фев. Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью выполнил символическое вбрасывание шайбы перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и питерским СКА, встреча проходит в подмосковной Балашихе, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Хоккейный клуб из Омска в этом сезоне проводит свои домашние матчи на «Арене Балашиха». Руководство клуба стало инициатором приглашения на игру Жозе Моуринью.

Перед началом матча Моуринью вышел на центральный круг хоккейной площадки и провел символическое вбрасывание, а после под аплодисменты болельщиков проследовал на трибуну.

Кроме того, матч регулярного чемпионата КХЛ приехали посмотреть губернатор Московской области Андрей Воробьев и олимпийские чемпионы - биатлонист Антон Шипулин и лыжник Александр Легков.

Жозе Моуринью - один из самых успешных тренеров в европейском клубном футболе. Он работал с топ-командами в Испании, Италии, Англии и везде выигрывал чемпионаты и крупные международные турниры.