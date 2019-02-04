РИАМО - 4 фев. Восьмой жертвой пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы оказался ребенок, одного несовершеннолетнего погибшего нашли ранее, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли люди.

«В настоящее время следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, где в результате пожара погибли люди. К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети», – сказала собеседник агентства.

По данным МЧС, площадь пожара составила от 750 до 1 тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР», – заключила Иванова.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом звездном доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. После случившегося Дапкунайте сообщила в своем Instagram, что с ней и сыном все в порядке.

Пожар в «звездном доме» в Москве. ВИДЕО>>