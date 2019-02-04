РИАМО - 4 фев. Количество погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до восьми, сообщает «Интерфакс».

В ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате пожара погибли люди. Ранее сообщалось о семи жертвах.

«Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв пожара возросло до восьми человек», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила от 750 до 1 тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР.

По информации СМИ, пожар произошел в так называемом звездном доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. После случившегося Дапкунайте сообщила в своем Instagram, что с ней и сыном все в порядке.