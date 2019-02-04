РИАМО - 4 фев. Международный аэропорт «Домодедово» с 5 февраля введет для автомобилистов новый тариф на пребывание на привокзальной площади, благодаря этому в зоне посадки и высадки пассажиров станет свободнее, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Въезд на привокзальную площадь останется для автомобилистов бесплатным: водители могут оставаться там до 15 минут, не оплачивая пребывание. Если же между и въездом и выездом пройдет 15 минут и более, начнет действовать новый тариф – 1 тысяча рублей в час», – говорится в сообщении.

Кроме того, если автомобилисту требуется больше времени, сразу после въезда в зону посадки и высадки пассажиров можно проследовать по указателям на многоуровневый паркинг P2. Час стоянки на нем стоит 250 рублей – такой тариф ранее действовал на привокзальной площади. В ближайшее время из P2 в терминал можно будет пройти по остекленному отапливаемому пешеходному переходу.

В аэропорту ожидают, что благодаря новому тарифу на привокзальной площади станет свободнее.

Более подробно о тарифах и способах оплаты можно узнать на сайте аэропорта, на шлагбаумах и информационных щитах, расположенных у въезда на территорию воздушной гавани.