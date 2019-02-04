РИАМО - 4 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одного из мукомольных предприятий, долг перед которыми составил более 23 миллионов рублей, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время генеральным директором юридического лица (ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках») при наличии финансовой возможности частично не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности организации составила свыше 23 миллионов рублей. Не рассчитались более чем с 242 сотрудниками.

«Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности»», – сказала собеседник агентства.

Принимаются меры для компенсации потерпевшим ущерба.

«Так, по состоянию на сегодняшний день работникам выплачена задолженность по заработной плате более 1,7 миллиона рублей», – резюмировала Иванова.