РИАМО - 4 фев. Балашихинский суд Московской области продлил срок задержания аспиранту мехмата МГУ, которого подозревают в изготовлении бомбы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлсуда.

В Москве 1 февраля задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета. Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди. Ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии в Ленинских Горах.

«Задержание Азата Мифтахова продлили на 72 часа», – сказал собеседник агентства.