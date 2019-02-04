РИАМО - 4 фев. Московская область вошла в число пяти российских регионов, наиболее привлекательных для болотного туризма, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Ко Всемирному дню водно-болотных угодий, который отмечается 2 февраля, сервис провел опрос туристов в соцсетях и выяснил, какие регионы страны популярны для прогулок по болотам.

«По результатам опроса Tvil.ru, Карелия признана лучшей для болотного туризма. За Карелию проголосовали 38% опрошенных. В первой тройке регионов, популярных у туристов для прогулок по болотам, Ленинградская область (21%) и Тверская область (11%)», - говорится в сообщении.

Новосибирская область (6%), Московская, Нижегородская и Владимирская области (5%) замкнули топ-5 регионов по популярности среди болотных туристов.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается с 1971 года по инициативе ООН. По данным Российского географического общества, водно-болотные угодья вместе с лесами являются важнейшими регенераторами кислорода, накапливают воду и улучшают ее качество, а также являются домом для многих животных и птиц. Болотами занято более 6% территории России. В список водно-болотных угодий входит 365 объектов.

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