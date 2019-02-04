РИАМО - 4 фев. Дизельное топливо и бензин Аи-92 в Москве в среднем подешевели за неделю на одну копейку, цены на Аи-95 остались прежними, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Средневзвешенные цены на дизтопливо и бензин Аи-92 в Москве за неделю снизились на одну копейку, цены на Аи-95 не изменились, свидетельствуют материалы Московской топливной ассоциации», – говорится в сообщении.

Так, средняя цена на дизельное топливо в Москве составила 46,95 рубля за литр, на бензин Аи-92 – 42,46 рубля за литр, Аи-95 – 46,18 рубля за литр.

В частности, на 14 копеек снизили цены на бензин автозаправки Shell – до 42,51 рубля за литр Аи-92 и до 46,30 рубля за литр Аи-95. На этих заправках подешевело и дизельное топливо – на 18 копеек, до 47,92 рубля за литр.

На заправках «Ека» (управляющая компания «Вемес»), наоборот, цены на дизельное топливо выросли на одну копейку – до 47,26 рубля за литр, бензин Аи-92 теперь стоит здесь 42,19 рубля за литр.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на прошлой неделе бензин стал дешевле на 2-3%.

Как отметили эксперты, на падении цен сказывается сезонный фактор и большой выбор предложений на внутреннем рынке.