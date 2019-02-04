РИАМО - 4 фев. С начала этого года в Центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» побывало около 10,5 тысяч человек, что почти на 40% больше, чем в январе 2018 года, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Он пояснил, что одна из причин возросшей популярности – крупнейшая выставка схем линий Московского метро разных лет, проходившая в январе в Центре профориентации и в галерее «Метро».

«Посещаемость центра профориентации метро постоянно растет, это уникальное выставочное пространство. Только здесь вы сможете посидеть в настоящей кабине машиниста, поуправлять поездом, увидеть то, что скрыто от глаз обычных пассажиров, например, огромное семисоткилограммовое колесо эскалатора. Экспозиция интерактивная и бесплатная для посещения всех интересующихся метро», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что около 6 тысяч посетивших центр в январе – дошкольники, школьники и студенты. Для них за первый месяц года сотрудники центра профориентации провели уже свыше 40 экскурсий, рассказали учащимся об истории, различных подразделениях и профессиях московского метро.

«Кроме того, более 180 тысяч человек с начала года стали посетителями галереи «Метро», где до 25 января работала уникальная выставка схем. Посетители увидели схему первого проекта метрополитена – Московской железной дороги, разработанной свыше 100 лет назад, самую первую схему метро 1935 года из знаменитой «Памятки пассажира» и другие интересные экспонаты», – перечислил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что всего за прошлый год в центре профориентации метро побывало почти 78 тысяч человек. Также экскурсионным бюро метрополитена в 2018 году было организовано более 600 экскурсий в Центре профориентации и свыше 300 выездных экскурсий: ночных и дневных – на станциях и в депо метрополитена.

«В 2019 году, кроме электродепо «Измайлово» и «Красная Пресня», можно будет посетить с экскурсией депо «Северное», «Сокол» и «Калужское»», – дополнил собеседник агентства.

Центр профориентации на станции «Выставочная» работает ежедневно с 10 до 18 часов, кроме праздничных дней. Вход свободный, экскурсии по экспозиции проходят по предварительной записи. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8(499)321-64-62, или, отправив сообщение на электронный ящик: profmetro@mosmetro.ru.