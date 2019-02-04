РИАМО – 4 фев. На Липецкой улице в столице восстановили движение автобусов после инцидента с подтоплением, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранс».

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) произошло скопление воды, из-за чего перекрывалось движение. В центр и съезды с МКАД перекрыты, частично было перекрыто движение в сторону области. На месте работали оперативные службы города, они откачивали воду и промывали асфальт. Сейчас движение в сторону области полностью восстановили.

«Восстановлено движение автобусов по Липецкой улице», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что троллейбусы №№11, 11К временно ходят от станции метро «Красногвардейская» до станции «Каширская».