РИАМО – 4 фев. Работы по реконструкции Внуковского шоссе в столице завершатся летом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

По словам главы департамента Владимира Жидкина, многополосная автомобильная дорога с путепроводом через пути Киевского направления Московской железной дороги пройдет от Минского до Боровского шоссе, огибая жилой комплекс «Переделкино Ближнее».

«Строительство разделено на два этапа. Первый участок трассы длиной около 2,5 километров будет готов этой осенью. Длина всей автодороги составит 8,5 километров. Новая трасса напрямую соединит несколько пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Калининско-Солнцевской линией метро», – отметил Жидкин.

Он пояснил, что первый участок пройдет от Боровского шоссе возле западной окраины ЖК «Переделкино Ближнее» до строящейся автодороги, которая тянется от транспортной развязки с Киевским направлением МЖД и также соединяется с Боровским шоссе в районе станции метро «Рассказовка» Калининско-Солнцевской ветки.

«В рамках проекта возведут путепровод через железную дорогу длиной 1 километр, выложат тротуар шириной 2,25 метра, построят два подземных пешеходных перехода, установят 10 светофоров, энергоэффективное уличное освещение и шумозащитные экраны», – перечислил Жидкин.

Территорию благоустроят и озеленят: высадят 524 дерева, около 6,5 тысяч кустарников, разобьют газоны.

Внуковское шоссе проходит по территории района Внуково Западного округа и поселения Внуковское Новомосковского округа.

«Внуковское шоссе образовано в 1956 году, название ему дал поселок Внуково. До этого трасса существовала как дорога, соединяющая деревни Внуково и Изварино», – подчеркивается в материале.

Длина Внуковского шоссе составляет около 5 километров. На севере шоссе подходит к железнодорожной станции «Внуково».

Как ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, формирование современного транспортного каркаса новой Москвы остается приоритетным направлением развития присоединенных территорий.

«За шесть с половиной лет на присоединенных территориях построено более 170 километров дорог. К концу 2023 года этот показатель превысит 450 километров», – заключается в сообщении.