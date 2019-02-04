РИАМО - 4 фев. В городском округе Жуковский открылась тематическая ярмарка «Сделано в Подмосковье», которая продлится до 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Более 50 производителей Московской области (Дмитров, Истра, Луховицы, Коломна, Кубинка, Звенигород, Подольск, Серпухов, Электросталь, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Дубна, Домодедово и другие) представили широкий ассортимент продуктов питания и товаров народного потребления», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На мероприятии гости смогут приобрести пуховые платки ручной работы, валенки, вязаные изделия, изделия из верблюжьей шерсти, домашний текстиль, авторский трикотаж деревянные изделия, товары народных промыслов, а также рыбные и мясные деликатесы, сухофрукты, фрукты и овощи и многое другое.

Помимо торговли запланирована развлекательная программа: анимационные шоу для детей, музыкальное сопровождение, дегустация сладостей и сыров.

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