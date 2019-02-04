РИАМО– 4 фев. В Подмосковье акционерному обществу «НПК «Дедал» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Производственная площадка АО «НПК «Дедал» в особой экономической зоне «Дубна» (1-й этап строительства), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Резидент подмосковной особой экономической зоны присутствует на рынке технических средств охраны уже более 55 лет. Предприятие ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом» сохраняет лидирующие позиции в таких направлениях деятельности, как разработка и производство средств обнаружения заградительного и маскируемого типа, автономных источников питания, автономных постов технического наблюдения и средств контроля проноса запрещенных предметов и веществ.

«Уникальными системами защиты «НПК «Дедал» сегодня оснащены несколько десятков тысяч километров рубежей охраны различных объектов», – отмечается в сообщении.

Закладка первого камня в строительство собственных новых корпусов на территории ОЭЗ «Дубна» состоялась в июне 2017 года.

«По скорректированному проекту на левобережной площадке резидент планирует построить комплекс офисно-производственных и лабораторных зданий общей площадью 9,2 тысячи квадратных метров», – подчеркивается в сообщении.

Площадь введенной в эксплуатацию первой очереди комплекса составляет 1,68 тысячи квадратных метров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, общий объем инвестиций в строительство составит 600 миллионов рублей, «НПК Дедал» создаст 465 новых рабочих мест.

«Первые сотрудники научно-производственного комплекса «Дедал» займут свои рабочие места в новом офисном здании уже на этой неделе. Полностью завершить строительство комплекса резидент планирует в 2022 году. Сюда из арендованных в городе площадей будут перенесены действующие высокотехнологичные мощности, а со временем будут создаваться и новые», – резюмировал Хромов.