РИАМО - 4 фев. Москвичи поделились в социальных сетях фотографиями города, который с утра понедельника оказался окутан плотным туманом.

В понедельник из-за тумана синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до следующего утра. Жители столицы выложили в интернет свои снимки этого атмосферного явления, которое наиболее зрелищно выглядит с высоты.

«Silent Hill. Доброе утро в Сайлент Хилле выглядит именно так», - написала в Instagram пользовательница с ником _ma.ka.ro.wa_.

Вместе с записью девушка опубликовала фото, на котором видно, как верхние этажи высотных домов теряются в густом тумане.

Помимо хоррор-игры Silent Hill, туманная Москва напомнила горожанам о культовом советском мультфильме «Ежик в тумане».

«Очаково поглощает туман! Можно, как в мультике, искать лошадку», - отметила vgolove1.

Пользователь andrey__sub сделал атмосферное фото в «Москва-Сити» - на нем молодой человек стоит на фоне окна, которое полностью заволокло туманом.

Аналогичными фото поделились и жители Подмосковья. Так, pik_dream_house выложила снимок из окна новостройки в Котельниках.

«Сегодня подумала, что окна запотели. А нет! Открываю - лошадкаааа!» - подписала фото пользовательница.

Жительница Красногорска ritamiller8331 продемонстрировала, насколько сильно туман окутал ее город.

«Реальность фильма «Мгла» в Подмосковье», - подписала фото пользовательница Instagram.