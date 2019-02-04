РИАМО - 4 фев. По информации Росстата, рост ВВП в России в прошлом году составил 2,3%, это оказалось выше прогнозных значений, которые анонсировали Центральный банк и министерство экономического развития, сообщает в понедельник РИА Новости.

По улучшенному в январе прогнозу Минэкономразвития рост ВВП оценивался в 2%. Во многом рост обусловлен подъемом в строительной отрасли. Прогноз ЦБ – рост на уровне 1,5-2%.

«Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%», – говорится в сообщении.

Таким образом, показатель побил рекорд 2012 года, тогда экономика выросла на 3,7%.

В 2015 году было зафиксировано падение экономики на 2,5%, в 2013 и 2014 годах – рост на 1,8% и 0,7% соответственно. В 2016 и 2017 годах рост ВВП составил 0,3% и 1,6% соответственно.