РИАМО – 4 фев. В Москве планируют открыть летом пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова откроется летом. Протяженность перехода составит почти 215 метров, высота – 5,4 метра. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 метров и шириной в 1 метр», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что строительство надземного пешеходного перехода обеспечит пешеходам беспрепятственное пересечение проспекта Андропова.

«Кроме этого, переход обеспечит выходы к остановкам общественного транспорта и к парку развлечений», – подчеркнул Бочкарев.

В настоящее время завершены работы по бетонированию лестничных сходов, выполнено устройство нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия участка бокового проезда проспекта Андропова, завершается переустройство инженерных коммуникаций.

«В ближайшее время специалисты приступят к монтажу остекления. Для обеспечения доступности перехода для маломобильных групп населения в переходе будет установлен лифт, на ступени будет нанесено предупреждающее тактильное покрытие», – добавляется в материале.

Бочкарев напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу на территории завода имени И.А Лихачева в первую очередь построить объекты транспортной инфраструктуры.

«Станция «Технопарк» обеспечивает удобную доступность бизнес-центра, а также других торговых и деловых комплексов вдоль проспекта Андропова», – резюмировал Бочкарев.