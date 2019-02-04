РИАМО - 4 фев. В столице во втором квартале 2019 года начнется переход на новые стандарты химиотерапии, которые продлят жизнь пациентам с онкологией, новая система будет на уровне развитых европейских стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Майским указом президента России предусмотрен проект по борьбе с онкологией. Со второго квартала этого года Москва начнет переход на новые стандарты химиотерапии, которые намного продлевают жизнь при онкологии», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что речь пока идет только о шести распространенных видах рака: почки, прямой кишки, легкого, молочной и предстательной желез, меланомы.

«По новым стандартам лечения москвичи с такими диагнозами смогут бесплатно получить эффективную таргетную и иммунную терапию. Она позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на излечение болезней, которые раньше считались фатальными», – дополнил мэр.

Он пояснил, что бюджетные траты увеличатся в два раза, чтобы обеспечить качественную терапию онкобольных. А новая система онкопомощи в Москве будет на уровне развитых европейских стран.

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