РИАМО - 4 фев. Басманный суд Москвы арестовал до 2 апреля бармена Harat's Pub Ивана Шубина по делу об убийстве посетителя, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Басманный суд Москвы арестовал Шубина до 2 апреля», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, утром 2 февраля в помещении бара, расположенного по улице Земляной вал в городе Москве, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. Согласно предварительным данным, причиной смерти молодого человека явилась механическая асфиксия.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».