РИАМО – 4 фев. В Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» практически определились, каким будет технический облик сверхтяжелой ракеты, предназначенной для лунной программы, сообщает в понедельник Газета.ru.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об этом в ходе встречи президенту страны Владимиру Путину.
«По сверхтяжелой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты. Я также об этом вам более подробно доложу», – отметил Рогозин.
В «Роскосмосе» уже выбрали стартовую площадку для сверхтяжелых ракет.
Кроме того, на встрече российский лидер и глава корпорации «Роскосмос» обсудили вопросы ракетно-космической отрасли страны, а также планы по ее развитию.
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