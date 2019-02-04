РИАМО - 4 фев. Женщина ранила сожителя в ходе пьяной ссоры в подмосковном Лыткарине, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В подмосковном Лыткарине в микрорайоне 4А из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу Люберец доставлен и госпитализирован мужчина 1971 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1976 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, женщина задержана, резюмировал сотрудник пресс-службы.