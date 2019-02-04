РИАМО - 4 фев. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал жалобу на арест героини статьи о наркотиках Анны Глазовой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Жалоба на арест Глазовой поступила в Кузьминский суд Москвы», – сказал собеседник агентства.

Кузьминский суд Москвы арестовал модель Анну Глазову, героиню материала об употреблении героина, до 27 февраля.

Статья «Героин – собственность модели» была опубликована на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. В тексте Глазова фигурирует под псевдонимом Тэо. Героиня рассказала, что 10 лет ежедневно употребляет героин и продолжает жить нормальной жизнью: девушка работает, не имеет проблем со здоровьем и нашла понимание у родственников.

МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за пропаганду употребления наркотиков, после чего администрация сайта «Батенька» удалила публикацию.