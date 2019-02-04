РИАМО – 4 фев. На юго-востоке Москвы в усадьбе Люблино в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории ведется строительство двух сцен для проведения досуговых мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«На данный момент установлены фундаментные плиты под монтаж обеих сцен. Затем, рабочие с помощью металлоконструкций сформируют каркасы будущих сцен и помещений для артистов, после приступят к внутренней и внешней отделке», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, в оформлении наружных фасадов обеих сцен будут использованы декоративные панели из лиственницы.

«Применение материалов из натурального дерева позволит не только придать объектам эстетичный и изящный вид, но и вписать их в природный ландшафт усадьбы», – уточняется в пресс-релизе.

Одна зона для проведения мероприятий будет организована на месте существующей, которая расположена недалеко от усадьбы Дурасова.

«Сейчас здесь уже произведен демонтаж старой сцены, лавочек, урн и покрытия территории. На этом месте будет организована сцена площадью порядка 400 квадратных метров, в состав которой войдут помещения для артистов – более 7 квадратных метров. Перед ней обустроят площадку для танцев в форме круга. По ее краям расположат полукруглые лавочки из бетона, на которых оборудуют места для сидений с использованием деревянных панелей из лиственницы, а также разобьют цветники», – перечисляется в материале.

Вторая площадка будет организована в центральной части парка. Здесь возведут большую сцену площадью около 80 квадратных метров, под крышей которой расположатся помещения для артистов площадью свыше 30 квадратных метров.

«Помимо этого, будет оборудован амфитеатр из шести рядов, где смогут разместиться около 180 человек», – дополняется в сообщении.

Для того чтобы вечером можно было комфортно проводить время на этих площадках, по их периметру установят опоры освещения.

В усадьбе также обновят входные группы. Павильоны и входные группы выполнят в одной стилистике. Также организуют детские, спортивные площадки и различные места для отдыха.

«Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники. В итоге для каждой категории гостей парка будут созданы свои функциональные места для проведения досуга. Завершить работы планируется в этом году», – заключается в сообщении.