РИАМО – 4 фев. Подмосковные судебные приставы подвели итоги работы за 2018 год, за текущий период было взыскано более 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области (ФССП).

Расширенное заседание коллегии управления ФССП состоялось в конце января.

«Заседание провел руководитель УФССП России по Московской области Николай Коновалов. В своем докладе он отметил продолжающуюся тенденцию к увеличению числа поступающих исполнительных документов всех категорий. Всего на исполнении находилось 5 миллионов исполнительных производств, из которых почти 1,6 миллиона – это судебные акты. Существенно выросла нагрузка на приставов-исполнителей. В 2018 году она составила почти 7 тысяч производств на одного пристава», – отмечается в сообщении.

Кроме того, за отчетный период судебными приставами Подмосковья взыскано более 35 миллиардов рублей, из них в консолидированный бюджет взыскано свыше 11 миллиардов рублей, перечислено в бюджет Московской области – 3,7 миллиарда рублей.

«В среднем каждый судебный пристав Московской области взыскал в 2018 году 50 миллионов рублей», – уточняется в материале.

В прошедшем году судебные приставы Подмосковья взыскали с должников по алиментным обязательствам более 900 миллионов рублей, задолженностей по штрафам ГИБДД – свыше 840 миллионов рублей, задолженностей по ЖКУ – 2 миллиарда рублей.

«Выступавшие представители органов государственной власти Московской области поблагодарили службу судебных приставов за успешную работу и подчеркнули возросшую эффективность межведомственного взаимодействия», – добавляется в пресс-релизе.

В рамках мероприятия в торжественной обстановке первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова поздравила и вручила работникам управления ведомственные награды ФССП России.

«Также работники управления ФССП России по Московской области, достигшие высоких результатов в труде, были отмечены наградами органов государственной власти Московской области», – заключается в материале.