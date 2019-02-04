РИАМО - 4 фев. Между двумя студентами образовательного учреждения на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве произошел конфликт, в результате один из них получил ножевое ранение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Четвертого февраля поступила информация о том, что в одном из учебных заведений на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел конфликт между двумя учащимися, в ходе которого один из них своему оппоненту острым предметом причинил травму руки», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший был направлен в медицинское учреждение, а причинивший ему травму доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Сейчас полицейские устанавливают причины конфликта, все его детали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнил собеседник агентства.

По информации ряда СМИ, конфликт произошел между двумя учащимися политехнического колледжа.