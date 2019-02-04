РИАМО – 4 фев. Почти на 900 объектах в Подмосковье за неделю наладили качество зимней уборки по предписаниям Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках операции «Комфортная зима» за неделю инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели надзорные мероприятия, в ходе которых проконтролировали соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи в регионе.

«По результатам надзора за ходом зимней уборки в Подмосковье за неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области налажена зимняя уборка на 863 объектах. В том числе налажена очистка от снега и наледи на 98 пешеходных маршрутах, на территориях 356 дворов, 268 кровель нежилых зданий, 96 парковок и 45 пандусов во дворах проживания инвалидов», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь заслуживают школы, детсады, больницы, а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади.

«Инспекторы следят, чтобы своевременно очищались от снега и наледи детские игровые площадки, общественные пространства, пешеходные зоны, площадки перед социальными и торговыми объектами», – уточняется в материале.

Наибольшее количество нарушений устранено в Подольске, Королеве, Егорьевске, Одинцове, Пушкине.