РИАМО - 4 фев. В возрасте 66 лет скончался бывший игрок футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» Евгений Александров, сообщается в Twitter-аккаунте профессионального футбольного клуба «ЦСКА Москва».

«ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова. Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10:30 в клинике МЕДСИ по адресу: Пятницкое шоссе, 6-й километр», – говорится в сообщении.

Александров играл в «Локомотиве» в 1976–1977 годах и 1979-1982 годах, в 1978 году – за ЦСКА. Вместе со СКА он играл в финале Кубка СССР в 1971 году. Также он был капитаном «Локомотива», выступал за юношеские и молодежную сборные СССР. Его спортивная карьера закончилась в 1988 году в костромском «Спартаке». Также он работал тренером этого клуба, затем тренером в футбольной школе московского «Спартака».