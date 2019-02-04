РИАМО – 4 фев. Дополнительные скоростные поезда «Ласточки» начнут курсировать между Москвой и Курском 7 марта перед Международным женским днем, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для удобства пассажиров АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») продлит маршрут следования поездам «Ласточка» №721/724 до Курска, которые обычно курсируют под номером №725/726 между столицей и Орлом», – отмечается в сообщении.

Из Москвы «Ласточка» отправится в 8:30, а из Курска – в 17:05. Время в пути составит пять с половиной часов.

«Для посадки и высадки пассажиров электропоезд сделает остановку на станциях «Серпухов», «Тула», «Скуратово», «Мценск», «Орел», «Змиевка», «Глазуновка», «Поныри» и «Золотухино»», – добавляется в сообщении.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

«Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 90 суток, что позволяет заранее планировать свои поездки», – заключается в пресс-релизе.