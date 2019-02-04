РИАМО – 4 фев. В Москве следствие выступило с ходатайством об аресте бармена, обвиняемого в убийстве в центре Москвы, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что утром 2 февраля в помещении бара, расположенного на улице Земляной вал, было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – сказала Иванова.

Она добавила, что в кратчайший срок по подозрению в совершении указанного преступления задержан бармен 1992 года рождения.

«Согласно предварительным данным, причиной смерти молодого человека явилась механическая асфиксия», – пояснила Иванова.

Она подчеркнула, что в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», – дополнила Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается, резюмировала собеседник агентства.